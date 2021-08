Début de semaine, nous vous annoncions malheureusement que le coronavirus avait pénétré les portes de la maison de repos Comte d'Egmont située à Chièvres. Dès le 15 août, le home n'accueillait plus les visiteurs et interdisait les visites extérieures. Deux cas de coronavirus avaient en effet été détectés au sein de la maison de repos: un résident et un membre du personnel. Un test de dépistage généralisé pour tous les résidents et travailleurs a d'ailleurs été effectué très rapidement.