Pour des raisons d'hygiène et de distanciation sociale, celle-ci se déroule exceptionnellement dans les différents villages de l’entité

Comme dans beaucoup d’autres communes, la ville de Chièvres octroie chaque année aux habitants de l’entité un certain nombre de sacs-poubelle gratuits à condition que ces derniers se soient préalablement acquittés de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers. La crise sanitaire du coronavirus a néanmoins contraint les autorités locales à modifier exceptionnellement le mode de distribution des sacs auxquels la population chiévroise a droit en 2020. Afin de respecter les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, celle-ci se fera uniquement sur rendez-vous par téléphone au 068/55.32.68 de 10h à 18h et ce, du lundi au vendredi ainsi que le samedi en matinée.

Voici les jours, les tranches horaires et les lieux où la distribution ayant démarré ce 8 juin aura lieu dans les jours, les semaines et les mois à venir.

Les lundis de 13h à 19h à Chièvres, à la Maison de Cité (rue de Saint Ghislain n°16)

Les mardis de 13 à 19h à Vaudignies, à la salle polyvalente (rue des Ecoles)

Les mercredis de 13 à 19 h à Huissignies, à la Maison de Village (rue Augustin Melsens)

Les jeudis de 13h à 19h pour Ladeuze et Grosage, au centre culturel de Ladeuze (rue de la Liberté)

Les vendredis de 13 à 19h à Tongre Notre Dame, au centre culturel (rue du Canal)

Les samedis de 9 à 13h à Chièvres, toujours à la Maison de Cité.

Ces dispositions sont d'application jusqu'au 14 août inclus et durant cette période, les sacs-poubelles gratuits ne seront pas distribués à la bibliothèque.

Les Chiévrois sont priés de se munir de leur avertissement-extrait de rôle. Pour ceux qui ne sont plus en possession de ce document, un duplicata peut être obtenu en téléphonant à Martine Libre au 068/65.68.28.

Lors de ces permanences, vous pourrez également retirer le deuxième masque acheté par l'administration communale pour équiper les citoyens de 11 ans minimum ainsi que les filtres fournis par les autorités fédérales,

Pour que ces équipements de protection vous soient remis, vous devez disposer de votre carte d'identité si vous êtes inscrit dans les registres communaux en qualité de chef de ménage ou de celle du chef de ménage s'il s'agit d'une autre personne inscrite en cette qualité à l'adresse où vous êtes domicilié ainsi que d'une procuration de celui-ci vous autorisant à retirer ces équipements.

Pour votre sécurité et celle de l'agent communal, le port du masque est vivement recommandé.

B.D