Afin d’aider les habitants de l'entité de Chièvres désireux de se protéger contre le Covid-19, l'administration communale et le CPAS de Chièvres ont décidé de prendre des initiatives afin que la mobilité ne soit pas à un frein à la vaccination dont la campagne vient de démarrer en Wallonie Picarde.

"Nous avons multiplié les partenariats pour aider les personnes âgées qui, parmi la population locale, sont dans l'incapacité de se rendre par leurs propres moyens jusqu'à un centre de vaccination", explique le bourgmestre Claudy Demarez.

Concrètement, la Ville a créé une cellule dédiée à cette fin tout en détachant des membres de son personnel pour la faire fonctionner. Au total, cinq employé(e)s se relaient à tour de rôle depuis la mise en place le 17 mars de ce call center pour répondre aux appels téléphoniques des Chiévroi(se)s qui sollicitent un moyen de transport pour aller se faire vacciner.

"On fait en sorte de trouver des solutions avec les personnes qui nous contactent dans ce but. En plus de pouvoir compter sur plusieurs organismes comme Solid'Ath, Alice service senior ou encore la Croix-Rouge, nous disposons d'un réseau de bénévoles à qui nous pouvons faire appel pour véhiculer les gens qui le demandent", confie Yheva Lasiter.

Comme d'autres de ses collègues, notre interlocutrice a accepté de jouer temporairement les standardistes pour les besoins d'une noble cause. Si le centre de vaccination le plus proche se situe à Ath, ceux de Colfontaine, de Mons-Expo et de Colfontaine sont également accessibles à la population chiévroise via le système de navettes organisé par les autorités communales.

"Nous sommes également disponibles pour répondre aux questions des citoyens en ce qui concerne la prise de rendez-vous. Nous pouvons leur expliquer si besoin la procédure, voire inscrire nous-mêmes sur la plateforme du centre de vaccination les personnes qui ne disposent pas d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone. La fracture numérique reste une réalité, notamment chez les sujets plus âgés", poursuit Yheva Lasiter.

Le call center lancé par la ville de Chièvres et son CPAS est joignable au 068/55.32.68. Précisons encore que toute question relative à la vaccination en particulier et à la prise de rendez-vous est gérée exclusivement par l’AVIQ dont le numéro vert gratuit est le 0800/14689