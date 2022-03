Belga et M.P.

Belga et M.P.

Belga et M.P.

Sur 24 heures, des contrôles de vitesse ont eu lieu à travers toute la Belgique. Dans le cadre de cette action, la police veut pousser les conducteurs à adapter leur vitesse et ainsi leur rappeler que les excès de vitesse sont l'une des principales causes d'accident de la route.

Lors du dernier marathon de la vitesse, en octobre 2021, 2,78% des 1,4 million d'automobilistes contrôlés étaient en infraction. Les dangers de la vitesse au volant sont particulièrement d'actualité après le drame qui a frappé le carnaval de Strèpy-Bracquenies dimanche, indique la police. Un conducteur en excès de vitesse avait alors percuté un groupe de personnes faisant six morts et plusieurs dizaines de blessés.

La zone de Police de la Sylle et Dendre avait mobilisé deux motocyclistes du service Circulation. Ils étaient postés en aval par rapport aux points de contrôle et avaient pour mission d'intercepter les conducteurs dont la vitesse était excessive. A Chièvres, rue de la Quemogne où la vitesse maximale autorisée est de 50km/hr, 171 véhicules ont été contrôlé dont 58 étaient en infraction. La vitesse maximale contrôlée était de 98km/hr. Trois véhicules ont été interceptés et deux conducteurs se sont vu retirer immédiatement leur permis de conduire.

Dans l'entité de Brugelette, rue de Bauffe, lavitesse maximale autorisée est de 50km/hr. Sur les 226 véhicules contrôlés, 65 étaient en infraction. La vitesse maximale contrôlée était de 75km/hr. Six véhicules ont été interceptés.

Enfin, à Silly, et plus particulièrement à la Chaussée de Soignies, la vitesse maximale contrôlée était de 75km/hr alors que les véhicules doivent respecter les 50km/hr. Cinq véhicules ont été interceptés.