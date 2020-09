Les chefs de file des trois groupes politiques siégeant au conseil communal de la ville de Chièvres (PS, ÉCOLO, MR) se sont rencontrés dimanche en vue d’aborder le projet « Boucle du Hainaut ».

Tout en reconnaissant la nécessité de développer des infrastructures de transport électrique modernes et de qualité en cœur du Hainaut afin de faciliter la transition énergétique et de favoriser le développement économique de la région, le projet ne peut être accepté en l’état pour le bourgmestre Claudy Demarez (MR), Didier Lebailly (Ecolo) et Olivier Hartiel (PS)

Un communiqué commun aux trois formations politiques prenant en compte les préoccupations des riverains et des citoyens sera rédigé à l’issue de la réunion du conseil communal programmé ce jeudi 1er octobre et de la séance de la « Commission consultative communale d'aménagement du territoire et mobilité » (CCATM) qui se réunia quant à elle le 6 octobre prochain.