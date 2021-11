Le refuge Opale de Lessines a une nouvelle fois dû faire face à l'horreur. Responsables et bénévoles ont en effet, pris en charge quatre chiens qui étaient enfermés dans un amas d’une dizaine de centimètres d’excréments, sans aucun couchage ni abri, en plein vent, avec une odeur insoutenable.

En l'absence du propriétaire depuis 5 semaines, les malheureuses bêtes ont fort heureusement été nourries par des voisins à travers la cage... "Nous avons reçu l’appel à l’aide samedi dernier, nous décidons donc d’intervenir le jour même", précise l'association. " A notre arrivée, l’un des chiens de la cage d’à côté avait réussi à s'extirper à travers les barreaux. Ce dernier, énervé, était occupé d'arracher la gueule de la plus vieille des chiennes. Nous avons cru qu’elle allait mourir. Finalement, grâce à notre intervention, nous avons évité le pire. Par la suite, responsables et bénévoles ainsi que d'autres refuges ont réussi à la prendre en charge sans nous mettre en danger et à l’amener d’urgence chez le vétérinaire. Son odeur, même dans la voiture, était insoutenable. Nous nous demandons encore actuellement comment ils ont pu survivre là-dedans".

Des chiots tués dans le jardin

Leurs poils sont agglutinés en plaque d’excréments, les membres du refuge Opale ne savent même plus sentir leur peau. Ces pauvres chiens restent terrorisés et ne semblent pas avoir vu grand-chose d'autre que leur cage et l'obscurité. Aujourd'hui, une nouvelle vie, plus paisible s'offre à eux. "Notre refuge affiche complet mais nous ne pouvons pas rester insensibles face à la situation. Nous avons également appris rapidement que les trois chiots d’une des femelles ont été tués de sang-froid et enterrés dans le jardin du propriétaire".

L'ASBL fait donc appel à la solidarité de la population avec notamment des dons financiers ou matériels. Ces sauvetages d'une telle atrocité se montrent de plus en plus fréquents ...