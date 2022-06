Depuis plusieurs mois, les services communaux constatent de plus en plus de dépôts clandestins dans les cimetières. Pour rappel, les bacs à déchets de nos cimetières sont réservés exclusivement aux gerbes, couronnes mortuaires et autres fleurs fanées.

Depuis quelques jours, un nouvel affichage est apposé sur les bacs à déchets pour rappeler l’interdiction d’y jeter des immondices. Il n’est pas rare, en effet, d’y trouver des bidons d’huile, des déchets ménagers, des planches de bois ou même de l’amiante.

L’Administration communale de Frasnes-Lez-Anvaing fonde beaucoup d’espoirs sur le civisme de ses citoyens pour régler ce problème.