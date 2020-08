Depuis de nombreuses années, la commune de Frasnes-lez-Anvaing est partenaire de l’opération « Été Solidaire ». Le principe est simple mais bigrement efficace : engager des jeunes pendant quinze jours et leur donner diverses missions.

Cet été, ce sont cinq jeunes de l’entité qui ont été engagés : Bastien (15 ans), Wyatt (20 ans), Pauline (18 ans), Manon (16 ans) et Gilles (18 ans). Ces Frasnois n’ont pas hésité à retrousser leurs manches pour aider tantôt le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), tantôt les services techniques de la commune.

​Avec le PCDN, ils ont contribué à la gestion des plantes invasives sur le territoire de Frasnes-lez-Anvaing. Grâce au soutien technique et l’expertise du Contrat Rivière Escaut-Lys, ils ont arraché les Balsamines sur l’entité, réduisant ainsi à néant les foyers de ces plantes invasives à Frasnes-lez-Anvaing. Ils ont planté des roseaux sur le site des Bassins avec l’appui technique et l’expertise de Dominique Duyck. Ils ont travaillé sur l’entretien du terrain PCDN (arrachage des plantes indésirables comme les ronces et les orties).

Avec les différents services techniques communaux, ils ont notamment ramassé les cannettes le long des routes communales, participé à la signalisation du Tour de Wallonie (pose et ramassage de la signalisation), entretenu divers sentiers touristiques et entretenu le cimetière et les abords de l’église de Cordes...

Une attention particulière a été faite au travail donné aux étudiants pour qu’ils puissent remplir différentes missions et ne pas tomber dans une routine rébarbative. "La commune de Frasnes-lez-Anvaing tient à remercier ces cinq jeunes qui ont démontré, tout au long de ces quinze jours, un grand dynamisme. Ils n’ont pas hésité à débuter leur journée à 6h du matin lors des jours de canicule et se sont régulièrement déplacés à vélo pour se rendre sur divers chantiers", avance Thomas Van den Bril, du service communication de la commune.