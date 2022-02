Dès le 12 février, les visiteurs du parc Pairi Daiza pourront dorénavant apercevoir non pas cinq mais bien dix ours noirs dans la Dernière Frontière. Une bonne nouvelle qui risque fortement d'émerveiller les petits et les grands. Effectivement, Bonnie (3ans), Molly (3ans), Casper (9ans), Andy (3 ans) et Piccolo (9ans), nés au zoo sauvage de Saint-Félicien au Québec (Canada) sont arrivés le 2 février dernier au parc animalier Pairi Daiza. Après leur voyage en avion jusqu'à Brussels Airport et une quarantaine obligatoire, ces animaux majestueux ont pu faire la connaissance de leur nouveau territoire et de l'un de leur compagnon, Kansas.

"Nos cinq nouveaux arrivants ont déjà rencontré l'un de nos ours noirs", indique Claire Gilissen, porte-parole du parc. "Comme quatre d'entre eux sont à l'intérieur pour hiberner, ils ont quand même eu la chance de faire la connaissance de Kansas qui est lui, resté dehors. Dans les prochains jours, ils pourront se retrouver tous les dix dans la Dernière Frontière et ainsi montrer le bout de leur nez à nos visiteurs dès le 12 février à l'occasion de notre réouverture".

Des ambassadeurs de tous les ours

Le Monde de La Dernière Frontière plonge les visiteurs dans ces terres froides aux hivers rigoureux où, ours bruns ou noirs, loups gris, élans, wapitis ou encore pumas vivent de beaux jours. Depuis son ouverture en 2019, il était prévu que ce territoire accueille au total dix ours bruns. "Certains n'arrivent seulement que maintenant notamment pour des questions d'hibernation mais aussi de transport. Avec la crise sanitaire, le secteur du voyage a pas mal été freiné", poursuit Claire Gilissen.

Leur présence est l'occasion pour le parc Pairi Daiza, d'être des ambassadeurs de tous les ours. "Accueillir ses ours permet aux visiteurs de les observer et de les aimer. Mais également, de les sensibiliser à la protection animale", conclut la porte-parole du parc Pairi Daiza.