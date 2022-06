Les Gageois sont excédés par le trafic automobile occasionné par les visiteurs du parc animalier Pairi Daiza au sein de leur village. Lors du dernier conseil communal, suite à une proposition du collège d’établir un sens giratoire, le bourgmestre André Desmarlières a proposé aux élus de demander l’avis de la population.

Les Gageois de plus de 16 ans - environ 320 - ont été invités à se positionner sur soit, une entrée dans le village par la rue de Gand (et sortie par l’avenue des Cerisiers), soit une entrée par l’avenue des Cerisiers (et sortie par la rue de Gand).