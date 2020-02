Il y a encore quelques mois, Clara White était une illustre inconnue dans le milieu de la mode. Mais, depuis juin 2019 et la fin de ses études primaires, les portes du mannequinat se sont ouvertes comme dans un conte de fées pour cette jeune Enghiennoise de 13 ans.

"Avant les grandes vacances, quelqu’un m’a fait savoir que ma petite-fille avait des idées noires parce qu’elle n’en pouvait plus d’être maltraitée par certains élèves de son école. Pour la remettre en confiance, je lui ai proposé d’aller faire une séance photo ", raconte Anne-Marie Chochol.

Après avoir posé devant l’objectif d’un célèbre photographe belge, Clara a enchaîné les shootings. " Cela m’a beaucoup aidée à vaincre ma timidité et à m’extérioriser."

Dans la foulée, cette très jolie jeune fille aux yeux en forme d’amandes a tapé dans l’œil du créateur de bijoux David Chapelart, qui lui a permis de participer à son premier défilé, organisé au Rack Store à Jemappes (Mons) par le célèbre relookeur David Jeanmotte.

Et son agenda se remplit ! Par le biais de Manel, chroniqueuse beauté sur BX FM Radio, elle portera des tenues marocaines le 6 mars dans un prestigieux hôtel de la capitale. Suivie par plus de 3000 followers sur son compte Instagram (white._clara), la jeune top model enghiennoise se rendra ensuite à Paris pour un shooting en hommage à Yves Saint Laurent programmé le 15 avril sur les Champs-Élysées (palais des Glaces). © Deheneffe

Trop petite

" Clara avait été retenue pour ce prestigieux défilé par le couturier modéliste Laurent Dohet- Remy mais, comme elle ne mesure qu’1,63 m, ce ne sera pas possible, même en compensant avec des hauts talons. Elle doit encore grandir ", indique sa mamie, qui est peu devenue sa manager.

Pas plus tard que ce jeudi, elles s’envolent toutes les deux à destination de Madrid, où Clara représentera la Belgique lors d’un défilé international. L’idée des organisateurs est de réunir des modèles issus d’un maximum de nations en vue de battre un record du monde au Guinness Book.

Le rêve américain

Et le rêve américain est peut-être désormais à portée de main pour Clara, dont la maman vient de recevoir un mail de l’agence de l’immense portraitiste des stars Annie Leibovitz, en vue d’une pub pour Adidas.

" Cela semble trop beau pour être vrai mais c’est peut-être la chance de sa vie. Autour de moi, tout le monde me dit qu’elle a un énorme potentiel ", se réjouit sa mamie. Encore faut-il voir si Clara aimerait en faire son métier ? " Oui et non. Je suis aussi attirée par la profession de policier, qu’ont exercée mes deux papys ", confesse l’adolescente.

Si la mode est devenue un de ses dadas, Clara en a d’autres comme l’équitation, le scoutisme ou encore le théâtre.