C’est un événement tout à fait inédit qui verra le jour, pour la première fois, durant le dernier week-end du mois de septembre, à la salle la Grenouillère, entre Leuze et Ath.

En effet, Timour Malengreaux, connu pour son implication dans de nombreuses festivités athoises, s’est associé à Maxime Leroy et Mathias Anzalone pour proposer aux Athois, mais pas que, un festival digne des soirées d’Ibiza. "C’était un rêve d’enfant pour Mathias et moi d’organiser un événement de ce type", indique Maxime Leroy, l’un des organisateurs, âgé de 20 ans. "Au départ, nous étions partis sur l’organisation d’une soirée d’été. Mais rapidement, on s’est dit qu’avec les restrictions sanitaires, le public avait envie d’événements de ce type, et donc on a voulu taper fort en organisant un festival de deux jours."

Pourquoi l’avoir appelé le Cocoon festival? "Car cela nous faisait penser à nos soirées d’été à Ibiza; c’est un souvenir de vacances que nous voulons partager avec le public."

"Un public plus âgé"

Pour élaborer leur concept, les organisateurs sont partis de la «Garden Party», un événement organisé (par Timour Malengreaux et Jean-Julien Carlier) il y a plusieurs années, sur l’Esplanade. "Nous sommes certes partis de l’esprit de cet événement, mais le concept du Cocoon festival est tout à fait différent", ajoute Maxime Leroy. "Dans ce cadre-ci, nous visons un public différent: des jeunes adultes entre 20 et 35 ans. Alors que la Garden Party attirait surtout un public athois, nous voulons cette fois ratisser plus large et attirer un public plus lointain, voire étranger." 40% des tickets déjà vendus ont d’ailleurs été achetés des Français, du Nord Pas de Calais notamment.

Pour attirer ce public plus large, les organisateurs misent tout sur la musique. "Deux scènes sont prévues lors de l’événement: une intérieure, avec une musique plus commerciale; et une extérieure, la mainstage, avec une musique hardstyle, différente de ce que l’on peut retrouver traditionnellement dans les événements athois."

Une quarantaine de DJ viendront se produire durant les deux jours, dont sept grands noms: Mark With AK, Deejay Patob, Mondy, Mc Chucky, Darke, Dj Furax, Papi Jumper, et le Pulse Café Projet XX, qui viendra proposer un set de 4h le samedi au public. Entre 1000 et 2000 personnes pourront être accueillies, par jour, sur le site de la Grenouillère. Pour les festivaliers qui le souhaitent, les organisateurs ont prévu un camping à proximité immédiate de l’événement. L'événement sera "covid safe".

Infos: Le Cocoon festival se déroule les 24 et 25 septembre de 12h à 2h. PAF: 18€ le vendredi; 22€ le samedi et 38€ pour les deux jours (48€ avec le camping). Cocoon festival sur Facebook.