Le 4 mai 2019, plus de 650 festivaliers ont participé à la cinquième édition de Collinaria, le Festival gourmand.

Depuis le début, le Parc naturel du Pays des Collines, la province de Hainaut, la commune d’Ellezelles et le Château du Mylord n’ont pas ménagé leurs efforts pour inscrire durablement cet événement de promotion des produits du terroir dans les agendas des gourmands gourmets. Et le pari est réussi ! A chaque édition, de nouveaux restaurateurs/producteurs intègrent le projet et les amateurs de bonne chère désireux de goûter les entremets de terroir sont plus nombreux que le nombre de places disponibles.Après cette cinquième édition, les organisateurs ont décidé, en concertation avec les partenaires du projet (restaurateurs, producteurs, école hôtelière), de prendre plus de temps pour organiser la prochaine édition de Collinaria. En effet, le travail en amont est très conséquent pour offrir un événement de qualité aux festivaliers. Chaque année, il faut réinventer le festival et surprendre les gourmands, tout en adoptant une démarche participative dans la mise sur pied du festival avec l’ensemble des partenaires.Pour continuer à offrir un moment inoubliable et de qualité aux festivaliers, les organisateurs ont donc fait le choix de transformer le Festival gourmand en une B iennale gourmande.Notons que la décision du passage en biennale remonte à plusieurs mois et la crise sanitaire que nous vivons actuellement n’y est donc pour rien.