Marc Duvivier (Liste Athoise) a (re)déposé sur la table du conseil communal, lors de la récente séance, le dossier lié à la mobilité le long de la chaussée de Mons. À Ath et plus loin. Plusieurs éléments (parc zoologique de Cambron, activités commerciales, extension de l’habitat au faubourg de Mons à Ath, etc.) peuvent expliquer la fréquente congestion du trafic le long de la N56, en fonction des moments.

Même si le chef de la zone de police, le commissaire Frédéric Pettiaux, note que les embarras sont surtout remarqués à Ath le matin et le soir durant une bonne vingtaine de minutes, M. Duvivier élargit la réflexion au-delà de l’entité, en rappelant que le projet de nouvelle route (N56bis) a été stoppé. "Certes, le projet ne faisait pas l’unanimité, mais il faut trouver des alternatives", souligne Marc Duvivier. "La ville s’étend et c’est un bonheur ; elle connaît un grand succès. Certains avaient préconisé l’arrêt de nouveaux projets immobiliers ; où en est-on ? Par ailleurs, à quand une réunion avec les communes voisines ?"