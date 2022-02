Suite à la diffusion du reportagesur la RTBF dans le cadre de l’émission #Investigation, le Collège communal de Frasnes-lez-Anvaing a interpellé la SWDE et a relayé les nombreuses inquiétudes formulées par les habitants. Effectivement, lors de ce reportage, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a été pointée du doigt. Il a été soulevé que le réseau communal est constitué de 81% de canalisation en amiante-ciment.

Dans un courrier envoyé à la Bourgmestre Carine De Saint Martin, la SWDE a tenu à apporter des précisions importantes. D’abord, elle insiste sur le fait que la santé des consommateurs "est au cœur des préoccupations quotidiennes de la SWDE". Et qu’elle met "tout en œuvre pour fournir (…) une eau répondant à des critères sanitaires stricts et donner une information transparente".

Au niveau des canalisations, la SWDE ne communique pas "la cartographie exacte des canalisations pour des raisons d’intégrité du réseau et de sécurité publique". Elle précise tout de même que l’âge moyen des canalisations dans la commune de Frasnes-lez-Anvaing est de 59 ans.

A savoir que des travaux seront prévus dans l'entité au cours de l'année et celles à venir notamment à Dergneau (chaussée de Renaix), à Saint-Sauveur (rue d'Arabie), sur la Place d'Oeudeghien ou encore à la rue de la Gare à Anvaing.

Aux questions de la Bourgmestre Carine De Saint Martin, la SWDE indique que "Pour le surplus, contrairement à ce qui est suggéré dans le reportage, la politique de renouvellement des canalisations doit se baser sur des critères objectifs et ne doit pas être influencée par des considérations émotionnelles ou médiatiques. La nature d’une conduite (ou bien son âge) n’est pas le seul critère de renouvellement. Le choix s’effectue sur la base d’un outil multicritère qui permet de définir les priorités de renouvellement.

En soi, les conduites en amiante-ciment ne posent pas de problème particulier ni du point de vue qualité d’eau, ni de celui de la performance (taux de fuites) qui justifierait un programme spécifique de renouvellement centré sur ce matériau. Ce type de canalisation ne pose pas de problème particulier en matière de fuite. Ces conduites sont présentes dans des zones où l’eau a un caractère incrustant. Dans ces conditions, une couche de calcaire se forme à l’intérieur de la canalisation, ce qui a comme conséquence de limiter le contact entre l’amiante-ciment et l’eau".

Pour conclure, la SWDE affirme qu’aucune fibre d’amiante n’a été détectée dans les échantillons prélevés au niveau du robinet de ses clients. Elle va poursuivre sa veille sanitaire et précise que le plan de prélèvement en cours de déploiement est le suivant: renouveler la campagne d’analyse réalisée en 2018, un contrôle de la qualité de l’eau au niveau des communes qui ont été citées dans le reportage et un contrôle de la qualité de l’eau dans les zones de distribution où le taux de canalisation en amiante-ciment est le plus élevé.

Le Conseil communal proposera ce mardi l’adoption d’une motion mettant la SWDE devant ses responsabilités.