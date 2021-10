Malheureusement, le prix de l'énergie n'est pas la seule chose qui a augmenté. Les caddies de courses souvent peu remplis coûtent également de plus en plus chers. "Puisque tout augmente et principalement l'énergie, je dois être attentive à mes achats et je n'achète donc plus que le strict nécessaire. Avec mes enfants, nous ne mangeons généralement pas de fruits car les prix pour ces aliments sont devenus excessifs. Se nourrir est selon moi, devenu un vrai luxe. Fort heureusement, je peux me rendre à l'épicerie sociale où je perçois un colis alimentaire. Je commence tout doucement à sortir de mes endettements mais je ne suis pas à l'abri des imprévus. J'espère par-dessus tout, que mes enfants aient un avenir heureux et confortable", conclut Constance.