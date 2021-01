Une vaste opération policière a mobilisé ce samedi 30 janvier, entre 16h et minuit, une petite cinquantaine d'hommes issus de quatre zones de police limitrophes de Wallonie Picarde. A savoir les zones de la ville d'Ath, Sylle et Dendre, des Collines et de Leuze-Beloeil. Celles-ci ont décidé d’unir leurs efforts pour renforcer les contrôles sur leurs territoires respectifs en déployant un maximum de personnel.



Multiples, les objectifs communs poursuivis au travers de cette action coup de poing visaient notamment à lutter contre l'insécurité routière et un phénomène qui y est étroitement associé comme l'explique le commissaire Laurent Dupont, directeur des opérations de la zone de police monocommunale d'Ath: "Depuis de nombreuses années, les chiffres montrent que la conduite sous influence reste l’une des principales causes d’accident de circulation. Malgré les efforts déployés dans ce domaine, un nombre important de conducteurs persistent à prendre le volant sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue."

Compte-tenu de cette problématique persistante, les services de police sont sollicités par les autorités fédérales pour maintenir et accentuer les contrôles routiers. Les Etats généraux de la sécurité routière préconisent d’ailleurs une intensification de telles opérations. Histoire de renforcer cette présence policière sur le terrain en d'en améliorer l'efficacité, la ministre de l’Intérieur encourage la collaboration et la solidarité entre les différents services.

"Une opération comme celle menée, hier, démontre qu’il existe une réelle synergie de travail entre nos zones de police. Cette collaboration se fait au jour le jour et la mise en commun de nos moyens de manière ponctuelle permet d’encore mieux améliorer la sécurité de nos citoyens", se réjouit le commissaire Dupont.

Parmi les autres raisons ayant justifié l'opération de ce week-end figuraient la lutte contre le trafic, la vente et l'import/export de produits stupéfiants mais aussi celle contre la criminalité envers les biens, de même que le renforcement de la coopération entre zones de police au niveau opérationnel. Au total, 47 policiers ayant bénéficié du renfort de deux maîtres-chiens de la police fédérale et d'une équipe de la police de la route de Péruwelz, ont pris part à cette opération étalée sur 8h d'affilée tout en ayant occupé 42 points de contrôles. Celle-ci a, en outre, été mise à profit pour faire respecter les règles sanitaires visant à lutter contre la propagation du virus Covid-19.

Durant toute la durée de cette opération d'envergure, pas moins de 507 véhicules ont été contrôlés dont six ont été saisis pour défaut d'assurance. Sur les 44 automobilistes qui ont dû se soumettre à un alcootest, huit d'entre-eux étaient sous l'influence de la boisson. Le rapport de la police mentionne un retrait immédiat du permis de conduire. Par ailleurs, sept conducteurs ont fait l'objet d'une interdiction de prendre le volant entre 3h et 6h du matin.

En ce qui concerne les autres infractions constatées, quatre personnes ont été testées positives à la consommation de drogue au volant, avant de se voir retirer leur permis de conduire. Les forces de l'ordre ont encore rédigé divers procès-verbaux pour non respect des mesures sanitaires en vigueur (7) et défaut d'immatriculation (1). Ajoutons à cela deux PV d'avertissement pour non port de la carte verte d'assurance et 16 autres pour diverses mises en ordre. Outre neuf perceptions immédiates relatives au non-port de la ceinture de sécurité et/ou du GSM au volant qui sont des priorités fédérales, les unités de police ont initié 6 PV judiciaires pour détention de stupéfiants et saisies de substances illicites telle que de la marijuana.

Signalons enfin qu'aucun incident ne s'est produit lors de cette opération qui devrait se réitérer dans les mois à venir.