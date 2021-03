Cordes: une balade éphémère pour découvrir le village Pays Vert Margaux Piron Avec la COVID-19, les comités de villages doivent s'adapter et innover pour faire vivre leur village. C'est le cas des Visins d'Cordes qui organise une balade éphémère durant les vacances de Pâques. © Virginie Mary

Ces derniers temps, peu d'activités sont encore accessibles à la population. Heureusement, il est encore possible d'enfiler ses bottines de marche et prendre un bon bol d'air frais. Dans nos régions, plusieurs balades et parcours éphémères sont organisées par un bon nombre d'associations. En effet, les événements et les autres festivités sont dorénavant, à l'arrêt, il faut donc faire preuve d'innovation et d'imagination. Le comité des Visins d'Cordes organise prochainement une balade pédestre de 5 et de 10 kilomètres à travers le village. Une bonne manière de prendre du bon temps et de découvrir l'entité durant les vacances de Pâques.



"D'habitude, nous mettons en place de nombreux événements durant l'année afin de faire vivre le village. Cependant, avec la crise sanitaire, nous avons dû nous adapter. Nous avons donc organisé une balade pédestre qui sera accessible durant deux semaines. Le but est de faire découvrir aux citoyens notre belle région et qu'ils puissent s'évader un peu", déclare Virginie Mary, membre du comité des Visins d'Cordes.



Par bulle de quatre



Afin de respecter les mesures sanitaires, les promeneurs devront sillonner la région de Cordes par bulle de quatre personnes. Deux parcours fléchés de 5 ou de 10 kilomètres seront donc accessibles à tous durant la période du 5 au 18 avril.



Une participation de 2 euros par personne est demandée pour soutenir le comité des Visins d'Cordes. Les promeneurs pourront commencer la balade à l'église du village. L'inscription est bien entendu obligatoire soit via Internet ou soit via un livre d'inscription qui sera disponible à l'entrée de l'église.



Plus d'informations sur la page Facebook de l'événement : les Visins d'Cordes.