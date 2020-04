Le groupe d’entraide athois constitué sur Facebook est un succès.

“Il reflète bien le soucis des Athois pour les personnes les plus vulnérables”, reconnaît la ville d’Ath sur son site web. Aussi la Ville s’est inscrite dans le mouvement Give a Day afin de faciliter un peu plus encore les échanges entre demandeurs et bénévoles en créant sa plateforme en ligne.

Envoyez votre demande à l’adresse : info@ath.be ou appelez le 068.68 16 00 du lundi au jeudi de 9h à 16h le vendredi de 9h à 13h15 et le 0479/26 31 74 en dehors de ces horaires et uniquement en cas d'urgence.

La Ville examinera toutes les questions et vous contactera dès qu'elle aura trouvé un volontaire approprié, de manière strictement confidentielle.

Et si vous voulez aider en qualité de bénévole, si vous souhaitez aider les personnes fragilisées et / ou confinées, vous pouvez vous inscrire ci-après pour les missions suivantes: courses alimentaires ; livraison des repas du midi ou du soir (priorité pour les seniors, les personnes vulnérables, ...) ; être une oreille attentive pour faire face à l'angoisse générée par cette crise ; aller à la pharmacie , voire encore aller promener le chien en vous engageant à respecter les recommandations sanitaires et les distanciations sociales.

Voici le lien pour vous joindre à eux: https://www.impactdays.co/villedathaide/