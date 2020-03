La soirée Mega Export au CEVA est annulée et les 25 h d’Indoor Cycling à Nautisport reportés.

Épidémie de coronavirus oblige, les annulations d’événements programmés d’ici fin mars se multiplient un peu partout en Wallonie picarde comme ailleurs en Belgique.

Suivant les recommandations du gouvernement fédéral, le bourgmestre d’Ath a décidé d’interdire sur son territoire l’organisation des manifestations confinant plus de 1 000 personnes dans les espaces intérieurs.

C’est le cas de la soirée dansante Mega Export qui devait avoir lieu les 27 et 28 mars prochains au hall CEVA. L’imparfait est de mise puisque la 16e édition de ce rendez-vous incontournable du tissu associatif athois attirant les foules est officiellement déprogrammée.

En revanche, le site du CEVA se prépare à accueillir comme prévu mais avec des mesures de protection supplémentaires la foire commerciale qui débute ce samedi 14 mars. Il faudrait que la situation sanitaire empire d’ici ce week-end pour que cette autre manifestation phare du calendrier athois ne soit pas maintenue.

En revanche, le Lions Club Lessines - Ath renonce à organiser le 28 mars son gala annuel au quai de l’Entrepôt où 600 convives étaient attendus. À ce stade, l’inconnu demeure en ce qui concerne la tenue au Palace du gala de l’association sportive athoise de gymnastique (ASA) des 20, 21 et 22 mars.

La présence du coronavirus dans notre pays perturbe également les activités scolaires. Outre l’annulation de tous les voyages scolaires, les écoles de l’entité ajournent de quelques semaines les festivités qui devaient se dérouler dans leurs murs.

Reporté en octobre

Autre annulation de taille, à Enghien cette-fois, celle des 25 h d’Indoor Cycling au profit du Télévie qui auraient dû rassembler les 27 et 28 mars plusieurs milliers de participants dans la grande salle du Nautisport. Cette compétition caritative est reportée aux 2 et 3 octobre. Toutes les équipes et les podiums VIP déjà engagées sont automatiquement réinscrits à ces dates ultérieures.

B.D