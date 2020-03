L’institution a décidé de prendre toute une série de mesures préventives pour les pensionnaires et le personnel de sa maison de repos. Les visites restent néanmoins maintenues

Soucieuse de la santé de ses résidents et de leur bien-être physique et moral, le CPAS de Frasnes a décidé de prendre toute une série de mesures préventives au sein de sa maison de repos qui abrite une nonantaine de pensionnaires forcément plus vulnérables face au Coronavirus en raison de leur grand âge.

En plus de celles déjà prises dès l’annonce des premiers cas en Europe (désinfection intensifiée, prise de température plusieurs fois par jour du personnel et des résidents), de nouvelles dispositions sont en vigueur depuis hier.

Jusqu’à nouvel ordre, toute entrée dans le home St-Joseph se fait exclusivement par la place de la liberté. La seule porte d'accès au home sera ouverte par un membre du personnel qui imposera l'usage du gel hydroalcoolique, la prise de température et sollicitera un engagement oral de ne pas répondre positivement à au moins une des deux questions suivantes: ai-je de la fièvre ou des infections respiratoires (toux ou difficultés respiratoires) ? Me suis-je rendu il y a moins de 15 jours en zones à risque ou ai-je fréquenté une personne s'y étant rendue ou étant atteinte du coronavirus ?

Tout visiteur doit s'inscrire dans le registre prévu au bureau d'accueil. Le membre du personnel pourra refuser l'accès à toute personne (sauf médecin et ambulancier) refusant pour quelque motif que ce soit l'usage de ce gel, la prise de température, ou refusant de répondre aux deux questions posées (ou répondant positivement à l'une d'elles).

Hors interventions médicales, les visites extérieures sont limitées de 13h à 17h, le week- end de 15h à 17h. Durant cette période horaire, hors famille des résidents et interventions médicales les entrées dans le home seront limitées aux rencontres indispensables (à l'appréciation de la direction) et dans l'enceinte la plus réduite possible (chambre). Les livraisons seront concentrées pour réduire les allers-venues.

La fréquentation du restaurant du home est exclusivement réservée aux résidents et au personnel. Afin de limiter les contacts multiples, cette mesure s'applique également aux membres de la famille des résidents. Les personnes extérieures venant consommer leur repas au restaurant du home seront livrées à domicile.

Les activités des résidents se dérouleront exclusivement au sein du home et uniquement entre résidents et animatrices internes. Jusqu'à de nouvelles instructions, le service de compteurs à budget, les permanences de la Maison de l'emploi et de l'ALE sur Frasnes sont suspendues. Une borne de recharge est disponible chez Ombre et lumières à Frasnes. La fancy-fair (messe, apéro musical, repas ouverts à tous) de ce 15 mars est annulée et remplacée par un repas de fête.

« Toute personne fréquentant le home en ce compris le personnel est invité à se saluer poliment mais uniquement oralement Ces mesures sont le minimum à respecter et sont susceptibles d'évoluer selon les instructions des autorités compétentes. Comme vous le constaterez, aussi longtemps qu'une autorité ne nous imposera pas la suspension des visites aux résidents, celles-ci sont maintenues, estimant que les proches des résidents auront à cœur de ne pas se rapprocher d'eux s'ils présentent le moindre risque de contamination et surtout que la suspension de visites porterait, à notre estime, un préjudice moral énorme pour une personne âgée accueillie dans un home. Il est néanmoins de notre devoir de précaution de limiter autant que possible les contacts impliquant simultanément plusieurs personnes, particulièrement à risque. La direction de la maison de repos et moi même nous tenons à votre disposition », indique Valéry Gosselain, président du CPAS de Frasnes.

B.D