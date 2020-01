Silly est une des rares communes de Wallonie picarde à ne plus avoir mis en place un conseil communal des jeunes depuis bien longtemps. On en recense pourtant 910 sur le territoire de l’entité.

Qu’à cela ne tienne, les autorités locales ont imaginé un autre concept pour leur permettre de s’exprimer par rapport à leurs préoccupations et de s’investir dans des projets qui leur tiennent à cœur.

Depuis lors repris dans la note de politique générale de la majorité du bourgmestre, le projet Agora a germé voici trois ans dans la tête d’Éric Perreaux, échevin en charge de la Jeunesse.

"Je suis parti du constat que les plaines de jeux fonctionnaient très bien mais qu’il manquait un lieu d’écoute, d’échange et de parole pour nos jeunes. La meilleure façon de cibler leurs demandes et leurs besoins, c’est d’aller directement à leur rencontre et de leur poser les bonnes questions."

Ciblant les jeunes Silliens âgés de 13 à 20 ans, le projet Agora, coordonné par Véronique Reinbold, responsable du service jeunesse, va leur fixer plusieurs rendez-vous dans les semaines à venir.

Accompagnés dans leurs projets

Le service jeunesse de la commune a envoyé personnellement à chacun d’entre eux un courrier les invitant à participer à des rencontres programmées dans les sept villages de l’entité le mercredi et le vendredi en fin de journée. La première aura lieu le 5 février à l’école communale de Silly et la dernière le 4 mars à celle d’Hoves.

"Nous serons là pour écouter leurs doléances et les accompagner dans les projets qu’ils désireront mettre en œuvre. Certains seront réalisables avec l’aide de partenaires, mais d’autres sans doute pas, et il faudra aussi leur expliquer pourquoi", poursuit Éric Perreaux.

Les initiateurs du projet Agora espèrent que celui-ci suscitera l’intérêt d’un maximum de jeunes désireux de s’impliquer dans la vie et le développement de leur commune.

Infos au 068/25.05.14