Depuis maintenant un peu plus d’un an, le vaste projet immobilier de l’ancien couvent des Clarisses, situé rue des Augustins, dans le centre d’Enghien, fait couler beaucoup d’encre. Pour rappel, ce projet vise à développer deux structures pour l’hébergement de personnes âgées : d’une part, une résidence-services de 53 appartements et, d’autre part, une maison de repos pouvant accueillir 40 résidents.

En février, le dossier connaissait un solide coup d’arrêt : la Région wallonne a, en l’absence de décision, recalé le projet. Mais au cœur de ce dossier, il y a un acteur qui a été laissé de côté : une ASBL proche du doyenné d’Enghien, propriétaire de la chapelle du couvent et qui se trouve un peu "au milieu du jeu de quilles".