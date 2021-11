La particularité du cinéma l'Ecran, c'est que le pass sanitaire est obligatoire du lundi au samedi. Le dimanche est ainsi réservé aux personnes ne possédant pas le CST. Toutefois, ce jour-là, le complexe ne peut qu'accueillir que 50 personnes et le port du masque reste bien entendu obligatoire. Une occasion donc pour les non vaccinés de profiter d'un bon film. Afin que toutes les mesures soient respectivement respectées, le cinéma l'Ecran a dû engager du personnel supplémentaire. Une contrainte en plus en cette période de crise. "Du personnel a dû être engagé afin de contrôler le CST ainsi que la carte d'identité. C'était inévitable pour assurer les contrôles ".

Des clients plus réticents

Toujours selon l'animateur-programmateur du complexe, la plupart des cinéphiles sont largement informés de l'application du pass sanitaire. Il est donc rare de voir arriver des personnes ignorant les nouvelles mesures. Cependant, d'une part, le personnel reçoit des clients coopératifs et d'autre part, ceux qui se montrent un peu plus bougons lorsqu'il faut présenter la carte d'identité. "Ce n'est pas toujours simple à gérer mais nous veillons à respecter les règles comme il se doit", conclut-il.