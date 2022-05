En gestation depuis plusieurs années, le projet d’ouverture d’une classe en immersion en néerlandais se concrétisera dès la prochaine rentrée à l’école des Collines à Ellezelles.

"La demande des parents pour ce type d’enseignement est croissante, étant donné la situation géographique de notre école, située entre des communes néerlandophones et Flobecq (commune à facilités)", expliquent les enseignantes plus motivées que jamais. "Surtout, dans cette région, la maîtrise du néerlandais est un réel atout pour l’avenir des enfants."

Dans un premier temps, les cours dispensés dans la langue de Vondel concerneront uniquement les enfants de 3e maternelle (et ce malgré la classe unique existant actuellement et toujours actualité pour toutes les autres matières).

"Il y aura toujours un apprentissage en français. Treize périodes d’immersion sont prévues à la rentrée 2022-2023. Nous avons pour ambition d’étendre l’enseignement en néerlandais aux années supérieures, jusqu’à la sixième primaire. Cela se fera progressivement, avec, la deuxième année scolaire, l’ouverture d’une autre classe en première primaire. Et ainsi de suite."

Les cours se feront par le biais de jeux, de chants et autres activités pédagogiques. "En vue de soutenir l’équipe éducative de l’école, une institutrice néerlandophone (native) sera engagée à mi-temps. Ce projet se fera essentiellement sur base d’une étroite collaboration entre la titulaire francophone et la titulaire néerlandophone, qui travailleront souvent sur le même thème, les activités dans les deux langues se compléteront afin d’enrichir le vocabulaire des enfants à la fois en néerlandais et en français."

Ce beau projet permettra sans doute d’attirer de nouveaux élèves et d’accroître la mixité sociale. "Les enfants auront l’esprit plus ouvert aux autres langues, autres cultures et développeront aussi beaucoup de compétences transversales, essentielles dans la vie quotidienne."

Une matinée portes ouvertes est organisée le lundi 9 mai et une fête scolaire le 5 juin. Une journée d’informations sera également organisée dans le courant du mois de mai. Autant d’occasions pour rencontrer l’équipe pédagogique qui répondra à toutes les questions des parents.