La commune de Frasnes, interpellée par plusieurs citoyens concernant l’état de propreté le long de la RN 60, a annoncé que le SPW allait mener prochainement une vaste campagne de brossage et de nettoyage des abords des routes dont la N60.

"Nous ne manquerons pas de vous informer de la date du passage sur la RN 60. D’ici là, nous espérons que ceux qui ont pris la mauvaise habitude de jeter leurs déchets le long des voiries auront enfin trouvé le chemin du tout nouveau recyparc d’Ipalle ou qu’ils auront pu trouver des sacs poubelle", indique la commune de Frasnes-lez-Anvaing.

Par ailleurs, il y a peu de temps, le Service Public de Wallonie avait lancé un appel à projet pour un Plan Local de Propreté pour lequel, la commune de Frasnes-lez-Anvaing avait répondu favorablement. Ce projet a pour principe de mettre en place un ensemble d'actions coordonné visant à réduire la présence de déchets sauvages et de dépôts clandestins sur le territoire.

En septembre 2021, le jury, composé du SPW et de l'ASBL Be WaPP avait donné une réponse favorable à la candidature de la commune. En date du 18 novembre, le Collège a décidé de retirer la commune du projet de Plan Local de Propreté, vu les contraintes en termes de temps et de budget impliquées. Le Collège a donc décidé de programmer une continuité du projet au niveau communal sans l'accompagnement régional prévu par l'adhésion au Plan Local de Propreté.

Ainsi, lors du dernier conseil communal de Frasnes, Michel Delitte, chef du parti Horizon Citoyen, a interrogé la majorité sur "les actions prochainement prévues".

"Le but du Collège n'est pas d'abandonner le projet", précise André Duthy, échevin de l'Environnement. "D'ailleurs, nous avons voté au Collège, l'embauche d'une nouvelle personne pour dire de reprendre les rênes. Dès qu'on aura procédé à l'engagement de cette personne, je propose qu'on remette cela en Commission. De toute manière, on aura tout un plan d'actions qui sera basé sur le canevas qui existait déjà sur cet appel à projets. Si certains endroits de la commune sont qualifiés de dégueulasse, c'est parce que certains citoyens, heureusement minoritaires, agissent de la sorte. Cette problématique nous interpelle et nous devons faire au mieux pour sensibiliser la population", conclut André Duthy.