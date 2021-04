© Michel Delitte



Lors du conseil communal de ce mardi soir, Michel Delitte, chef de groupe du parti Horizon Citoyen a questionné la bourgmestre Carine de Saint-Martin sur la fonctionnalité du radar fixe situé à la RN 60 à Dergneau. Il semblerait en effet, que celui-ci n'est plus fonctionnel et qu'il n'est plus dans le boîtier.La bourgmestre a rapidement répliqué que cette information était inexacte.Cependant, Michel Delitte s'est rendu ce matin sur les lieux afin de vérifier la fonctionnalité du radar et a pu constater qu'il était vide avec les câbles qui pendaient., conclut Michel Delitte.