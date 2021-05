Il semblerait donc que le boîtier est bel et bien vide car la société est venue le retirer pour procéder à son entretien et à son étalonnage. Effectivement, l'étalonnage et l'homologation doivent généralement s'effectuer tous les deux ans afin d'éviter les éventuelles contestations de l'appareillage.Une fois que tout cela sera effectué par l'entreprise, celle-ci ne manquera évidemment pas de remettre le boîtier à sa place initiale de manière à ce que les contrôles de vitesse reprennent de plus belle sur la RN 60 à Dergneau.