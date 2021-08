Coiffeuse de formation, Nicole Lagneau, originaire du village de Dergneau, a toujours été passionnée par les arts et plus précisément la peinture. C'est à l'âge 45 ans que cette véritable passion s'est révélée. Durant ses secondaires, son professeur de dessin la complimentait fréquemment sur ses œuvres. Il lui disait même qu'elle possédait un don. Toutefois, à la fin de ses études, Nicole a dû faire un choix et ne s'est malheureusement pas retournée vers les arts.

"Ma grande sœur était coiffeuse et j'ai donc suivi ses pas. Sincèrement, à cet âge-là, je n'osais pas me lancer dans la peinture. C'est très tard que j'ai renoué avec cette passion et c'était d'ailleurs un vrai bonheur. Désormais, je sais que la peinture a toujours été ma voie mais je ne regrette absolument pas d'avoir exercé le métier de coiffeuse. Cela m'a apporté beaucoup de bonheur", déclare Nicole avec le sourire.

Amatrice de la peinture par-dessus tout, Nicole s'est inscrite à l'Académie des Beaux-Arts et a obtenu son diplôme en 2010. Grâce à ses études, cette dernière a énormément appris et a pu se perfectionner dans le domaine. Ainsi, cette habitante de Dergneau su trouver son style et peint aujourd'hui, essentiellement des femmes nues.

"Cela est venu un peu par hasard, j'avais refait une œuvre de Pablo Picasso et une personne m'a gentiment dit que j'avais un don pour ce style. J'apprécie la beauté et la sensualité de la femme, elle a indubitablement quelque chose en plus. Lorsque je peins le nu, je suis totalement libre dans ma façon de travailler".

Ayant une préférence pour la peinture acrylique, Nicole Lagneau a tout de même dû s'adapter au langage spécifique de cette passion. "Lors de mes premiers mois aux Beaux-Arts, c'était assez compliqué. Comme beaucoup de monde, j'ai dû m'accrocher. La peinture permet de complètement me vider la tête et de suspendre le temps. C'est une véritable thérapie", conclut Nicole.