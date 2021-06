Pénétrer dans l'intimité est un activité qu'Hervé pratique au quotidien. Entre les déchets et les objets de valeur, ce passionné doit faire face à toutes les situations.

Depuis plus d'un an, Hervé Frebutte, originaire de Dergneau a pris goût au concept de vide maison. Beaucoup de personnes font donc appel à ses services suite à un décès ou à un déménagement. Lorsque ce passionné doit vider les maisons, c'est à la fois donner un coup de main à la famille mais également trier et les déchets.