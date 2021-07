Les victimes des inondations doivent actuellement tout nettoyer et faire preuve de courage. Effectivement, les inondations de la semaine dernière ont causé énormément de dégâts. Fort heureusement, un élan de générosité s'est créé au sein de la population. Plusieurs collectes de vêtements ou de vivres se sont effectuées à travers le pays, des citoyens se sont également rendus sur les lieux afin d'aider les sinistrés à nettoyer.

C'est notamment le cas de Philippe Delcambre et Benoît Rocq, qui ont tous les deux apporté leur aide à leur manière.

"Sensible à cet événement tragique, j'ai eu l'envie de faire quelque chose pour venir en aide aux sinistrés des inondations. Etant chauffeur laitier, j'ai eu l'occasion d'avoir de l'eau potable au sein de l'entreprise pour laquelle je travaille", déclare Philippe.

Suite à la conférence des bourgmestres et des CPAS de Wallonie picarde, il a été décidé que chaque commune fraternise avec une commune sinistrée afin de nouer des liens importants dans la durée. La commune de Frasnes-lez-Anvaing s’est associée avec la ville de Rochefort. Ainsi, ces deux personnes au grand cœur sont allées le week-end dernier à Rochefort afin d'apporter 60000 litres d'eau potable à cette ville où l'or bleu était fortement impacté. A l'aide de leur camion, les deux hommes ont fait preuve d'une grande générosité et ont voulu comme beaucoup d'autres, apporter leur soutien.

"Honnêtement, nous n'avons vu qu'une légère partie des dégâts. Personnellement, j'ai été interpellé et frappé que la plupart des restaurants étaient ouverts avec des touristes confortablement installés et quelques mètres plus loin, des personnes déblayaient leur maison. Suite à cette catastrophe, il était important pour nous de mettre notre petite pierre à l'édifice", conclut Philippe Delcambre.