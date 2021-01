Aurore, gérante du restaurant Croque en Bouche à Dergneau : "Sans cesse innover pour faire venir le client" Pays Vert M.P. © M.P.

L'établissement le Croque en Bouche ne se laisse pas abattre en cette période de pandémie. La gérante mise sur l'innovation et la solidarité pour rester active.



Installé depuis huit ans à Dergneau, le Croque en Bouche assure la petite restauration et propose des plats qui sont cuisinés maison. À côté de cela, l'établissement propose un service traiteur en fonction des goûts et les demandes des clients ainsi que des paniers garnis selon les événements.



Durant cette période compliquée, le secteur de la petite restauration est parfois oublié face aux difficultés des grands restaurants. Cependant, Aurore Dedecker la gérante du Croque en Bouche, se sent plus chanceuse qu'eux.



"Je suis contente de pouvoir ouvrir et continuer mon travail même si certaines choses sont restreintes. Pour les restaurants, c'est un peu plus compliqué et leurs plats ne sont pas appréciés de la même façon".



En cette période, la clientèle de l'établissement peut commander via le téléphone, Facebook ou encore via le site Internet. Même si cette démarche est pratique et fortement utilisée, elle ne prendra pas le dessus sur la fréquentation des personnes dans les établissements de l'HORECA.