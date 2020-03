chièvres La caserne de Chièvres dispose d’un véhicule médicalisé dédié au transport des malades du Covid-19.

Depuis hier matin, des ambulances spécialement dédiées au transfert en milieu hospitalier des malades souffrant du Coronavirus sont opérationnelles un peu partout sur le territoire belge.

En Wallonie picarde, le gouverneur de la province de Hainaut a sollicité les services de secours de Mouscron pour effectuer ce délicat et salutaire travail ainsi que les hommes de la caserne de Bauffe (Chièvres), laquelle dépend de la zone Hainaut-Centre, sans oublier Gilly pour la ZS de Charleroi.

Ces deux casernes disposent chacune à présent d’un véhicule spécifiquement médicalisé pour transporter des personnes ayant contracté le Covid-19 après dépistage et dont l’état nécessite une hospitalisation.

"Dès que nous avons été informés, nous avons procédé à une analyse de risques, avant d’aménager une ambulance avec du matériel mis à notre disposition. Dimanche matin, une petite vingtaine d’hommes ont été formés à ce genre de situation complètement inédite pour eux. Une seconde formation est prévue demain afin de renforcer les effectifs sur le terrain de l’épidémie", explique le commandant Di Silvestro.

Une grande première

Les secouristes déjà briefés connaissent désormais par cœur toutes les procédures à suivre en matière d’habillage et de déshabillage, de protection et de désinfection pour eux-mêmes et les autres, dont leurs collègues qu’il faut éviter à tout prix de contaminer.

Lors de chaque prise en charge dans un rayon géographique de 30 minutes maximum, les ambulanciers opérant en binôme seront protégés du virus par une combinaison imperméable avec capuche qui ne pourra être utilisée qu’une seule fois ainsi que par un masque chirurgical, des lunettes et des gants médicaux.

"On s’attend à vivre des semaines très difficiles. Nous avons déjà dû intervenir pour assurer le transport vers les hôpitaux de plusieurs personnes infectées. En 46 ans de carrière, j’ai dû gérer beaucoup de situations très difficiles, dont la catastrophe de Ghislenghien mais jamais une crise sanitaire de cette gravité. Voici deux ans, on s’était préparé pour Ebola mais heureusement, le plan d’intervention n’a jamais dû être activé pour combattre un virus encore beaucoup plus dangereux."

Pour l’échevin chiévrois Frédéric De Weireld, ambulancier depuis 2007, c’est également une grande première dont il se serait malgré tout bien passé. "Bien qu’il s’agisse cette fois d’un ennemi invisible à combattre, j’appréhende sereinement les missions à venir pour lesquelles nous sommes tous bien préparés. Il est de notre devoir de répondre une fois encore présents car de nombreuses vies sont en jeu."

Bruno Deheneffe