Le parking de covoiturage situé à proximité des entrées et sorties des autoroutes à Frasnes a déjà énormément fait parler de lui en bien mais également en mal. Effectivement, depuis sa création et son inauguration en 2019, ce parking permet de favoriser le covoiturage et donne la possibilité aux citoyens des environs de se stationner afin que leur véhicule soit normalement en sécurité durant une certaine période.

Toutefois, de nombreux incidents ont déjà eu lieu sur ce parking dont notamment des vols ou encore des actes de vandalisme, en décembre dernier. D'ailleurs, il y a quelques mois, le Président du PS de Frasnes, Marian Clément avait interpellé le cabinet du Ministre-Président Elio Di Rupo afin de savoir si des mesures de sécurisation seraient prises pour cette zone de délestage. Ce dernier s'était montré positif et avait annoncé pour le plus grand plaisir des citoyens que la SOFICO (Société de Financement Complémentaire des infrastructures) allait prochainement y installer des caméras de surveillance.

Chose faite, puisque, le Conseil d’Administration de la SOFICO a fait savoir qu’en séance du 30 avril 2021, il a marqué son accord pour l’installation de caméras de surveillance ainsi que de l’éclairage public sur cet écoparking. La commune de Frasnes-lez-Anvaing espère donc voir rapidement ces différentes installations sur le parking afin de rassurer la population frasnoise qui utilise à bon escient cet espace de covoiturage.



En ce qui concerne le remplacement des portiques, il se fera ultérieurement.