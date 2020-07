L’office du tourisme et la MCA s’unissent pour faire renaître la vie culturelle.

La crise sanitaire du coronavirus et les contraintes que celle-ci entraîne au niveau des contacts humains ont obligé les opérateurs culturels et touristiques athois à faire preuve d’imagination et de créativité.

L’office du tourisme, la MCA, l’académie de musique, les musées, la bibliothèque et la ludothèque, ont décidé de s’unir pour concocter un programme estival d’activités dans les villages de l’entité.

Près de 40 rendez-vous sont programmés dans le cadre de ces échappées villageoises qui se voudront à la fois festives, créatives et participatives. En famille ou entre voisins, celles-ci se traduiront par des spectacles, des visites, des lectures, des ateliers, des animations ludiques et créatives.

"L’objectif est de proposer une offre diversifiée par petites zones géographiques en favorisant la participation locale et en limitant au maximum le déplacement du public", commente Laurent Dubuisson.

Un jeu d’énigme

Si les organisateurs ont privilégié les villages, c’est parce que de nombreuses ducasses et évènements rassembleurs sont annulés et que la population a besoin, toutes proportions gardées, de se retrouver après cette longue période d’isolement.

Le centre-ville d’Ath ne sera pas en reste puisque des initiatives y sont également prévues : stages et camps de vacances, rendez-vous du patrimoine des familles et des saveurs, gratuité des musées, etc.

Parmi les spectacles à voir, citons la Porte du Diable par les Royales Marionnettes/Tournée à Bicylette et Fanfare par la compagnie Cousin. De son côté, Isabelle Patoux emmènera petits et grands dans un voyage au pays des contes classiques oubliés et d’histoires originales. Les 7 à 77 ans seront invités à lire dans les parcs en se plongeant dans des histoires animées, tendres, rigolotes, idiotes et loufoques.

La MCA mettra aussi sur pied un jeu d’énigme qui nécessitera pour les participants de faire appel à leur sens de l’observation et de leur logique en vue de retrouver un trésor.

Ajoutons à cela divers ateliers créatifs durant lesquels vous apprendrez à dessiner des modèles, mais aussi à exprimer en couleurs cette expérience unique du retour à la liberté après le confinement. Infos et réservations au 068/68.19.99

L’office du tourisme mettra aussi à l’honneur plusieurs villages : visite guidée de la forge d’Ostiches et des ateliers de métiers anciens, rallye pédestre autour de la chapelle du Bois Hellin.

Infos et réservations au 068/68.13.00

B.D