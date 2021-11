La Ville d’Ath faisait part récemment d’une demande de "modification d’une partie du permis d’urbanisme pour le projet immobilier Le Jardin de la Roselle", situé à la rue des Sport et le long de la route de Lessines. Cette modification concerne surtout le nombre total de logements. "Cette nouvelle vision a pour but de répondre à une réalité économique et à la demande croissante de maisons unifamiliales au détriment des appartements", indiquait le communiqué. Et en effet, dans la Cité des géants, mais également dans les communes voisines, les acquéreurs s’orientent davantage vers des maisons unifamiliales. "Nous observons une demande croissante de maisons unifamiliales dans des projets à permis groupés, confirme Dominique Delfosse, le directeur de l’agence immobilière Athimmo. Il s’agit de maisons basse énergie, avec un petit jardin, trois chambres, et qui ne sont pas aussi grandes que des maisons à quatre façades. En fonction des projets, ces maisons tournent autour de 130 m2 habitables. "