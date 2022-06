Ce n’était pas une odeur de sainteté qui régnait en ce début juin dans les rues de Saint-Sauveur, mais bien des effluves pestilentiels, si on en croit les dizaines de descriptions de riverains fortement incommodés postées sur les réseaux sociaux : "Ça sent le poisson…", "Poisson, putréfaction ou égout", " On dirait du poisson pourri, c’est immonde ", " Je pense que tout le village est impacté par cette odeur nauséabonde ", " C’était entre la bête en décomposition et le poisson pourri ", " Franchement cette puanteur est scandaleuse ", "Une vraie peste", "J’ai failli vomir", etc.

"Ça pue la rage !"

Les villageois de souche comme les néoruraux acceptent bien le fait qu’en choisissant d’habiter loin de la ville, ils auront droit, à la place de celles des gaz d’échappement, aux bonnes odeurs de la campagne. Mais dans ce cas précis, ce serait devenu insupportable à plusieurs reprises, disent de nombreux Saint-Salvatoriens inquiets, qui doivent fermer portes et fenêtres.