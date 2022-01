Les dangers résultant d'une vitesse inadaptée font régulièrement la une. Nullement réservées aux grands axes, ces vitesses excessives ont tendance à se multiplier au sein même des villages. Lors du dernier conseil communal, Didier Lebailly, échevin de la mobilité, a pointé trois rues de l'entité qui devront ainsi faire l'objet d'aménagements supplémentaires en raison de relevés et constats inquiétants. Il s'agit de la rue des trois Chapelles à Grosage, de la rue de la Quemogne à Huissignies et de la rue des Écoles à Vaudignies.

A Grosage, l'analyseur de trafic, placé en mai dernier à l'entrée du village, a relevé une vitesse moyenne, tous véhicules confondus, de 71,4 km/h au lieu des 50 autorisés. "Avec même une vitesse maximale enregistrée de 192 km/h! Une moto vraisemblablement au vu de la longueur du véhicule", précise l'échevin. Tout aussi interpellant: de nombreuses voitures circulant à 90 km/h et une vitesse moyenne des véhicules de plus de 15m s'élevant à 82,3 km/h. Dans l'attente d'une refonte complète de la voirie lors d'un probable réaménagement de la place, comprenant un rond-point ou un plateau surélevé, les conseillers ont décidé de l'établissement d'un ilot central de 0,75m de large entre le n°3 et la rue Saint-Christophe.

Concernant la rue de la Quemogne, la densité du trafic et la vitesse sont également établies, comme le démontre le dernier contrôle effectué par la police Sylle et Dendre ce 27 janvier. Sur 356 véhicules contrôlés, 196 étaient en infraction dont un flashé à 83 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. Dans l'attente d'une nouvelle analyse du charroi, l'Agence wallonne de sécurité routière (AWSR) propose l'établissement de zones d'évitement de 10 m de long, disposées en chicane, avec priorité de passage pour les véhicules se dirigeant vers Beloeil.

Concernant la rue des Écoles où la vitesse est limitée à 30 km/h, et trop rarement respectée, le stationnement sera lui aussi revu. Le stationnement partiel sur la chaussée et le trottoir sera désormais abrogé aux abords de l'école afin de libérer complètement l'espace dévolu aux piétons. Les véhicules ne seront ainsi plus autorisés à stationner que sur la chaussée, via un marquage adéquat.