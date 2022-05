Du mercredi 18 mai au vendredi 3 juin, des travaux de pose de câbles haute tension et de fibre optique seront réalisés dans le tronçon du Chemin de Mons à Gand compris entre d’une part entre le carrefour formé avec la Rue de Lessines et l’immeuble portant le numéro 26 et d’autre part avec l’immeuble portant le numéro 248, à Deux-Acren. Les travaux se feront en mi-voirie et gêneront la circulation.

Tout stationnement sera interdit dans le tronçon du Chemin de Mons à Gand compris entre d’une part entre le carrefour formé avec la Rue de Lessines (l’immeuble portant le numéro 26) et d’autre part avec l’immeuble portant le numéro 248. Une priorité de passage sera instaurée pour les véhicules venant de la Rue de Lessines. A l’approche et à hauteur du chantier, la vitesse sera réduite à 30km/heure et tout dépassement sera interdit.

Du mardi 7 juin au vendredi 17 juin, des sondages seront effectués le long de l’axe formé par le Chemin de Mons à Gand, la Rue de Lessines tel que représenté sur le plan ci-dessous. Les travaux se feront en trottoir et/ou en mi-voirie. Selon les besoins et l’avancement des travaux, tout stationnement sera interdit le long de l’axe formé par le Chemin de Mons à Gand, la Rue de Lessines.

De tout temps, une largeur de 3 mètres de passage sera maintenue. Une priorité de passage sera instaurée.