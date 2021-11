La société Delbart va procéder à des réparations ponctuelles de voiries avec pose d’hydrocarboné à la route de Lessines à hauteur d’isières. Durant les travaux la circulation sera déviée via la Place d’Isières, le chemin de la Placquerie, la rue du Haut Aulnoy, la rue de la Sille, la Place de Meslin et chaussée de Bruxelles.

La rue de Soignies sera également déviée pour ces mêmes réparations, via la rue du Chemin de Fer, la rue de Liessies et la rue de Saint Julien. Les travaux se dérouleront entre le 4 et le 10 novembre 2021

Entre le 4 et le 10 novembre 2021, la société Delbart débuteront également des réparations ponctuelles de voiries avec pose d’hydrocarboné. Ainsi, durant les travaux la circulation sera déviée via les rue de Beaulieu, chemin de l’Enfer et Place de Rebaix .

En ce qui concerne le chantier du Vieux Chemin de Villers-St-Amand, celui-ci sera prolongé jusqu'au 19 novembre. L’entreprise HUBAUT doit en effet, procéder à la réfection d’un réseau d’égouttage, à la création d’un fossé et à la réalisation d’une tête de pont au Vieux Chemin de Villers Saint Amand à Bouvignies. Durant les travaux, cette voie sera fermée à la circulation. La déviation se fera dans les deux sens via la rue Fontaine de la Blanche, le chemin d’Oeudeghien, la Place de Bouvignies, la route de Flobecq et le chemin des Brelles.