Dans le cadre du chantier du carrefour giratoire franchissable à la jonction entre la rue Defacqz et les boulevards au niveau de la Dendre, des travaux de rabotage et d’asphaltage seront réalisés en deux phases. Le rabotage aura lieu ce jeudi 12 août et la pose du tarmac le mercredi 17 août.

Pour réaliser ces travaux le carrefour sera totalement fermé suivant le plan initialement proposé aura donc lieu en 2 étapes: la fermeture jeudi matin (12/08) et réouverture même jour fin de journée et la fermeture mardi matin (17/08) et réouverture en fin de journée.

La circulation sera déviée via soit, en venant du centre-ville via la Rue de l’Esplanade, la Rue Isidore Hoton et l’Avenue Léon Jouret, contournement et Chaussée de Bruxelles, soit venant de la Chaussée de Bruxelles soit, venant de la chaussée de Bruxelles via la rue de Soignies, la Rue de Saint-Julien, Rue de Liessies, Rue de la Poterne, Rue des Récollets.