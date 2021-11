Nous vous l’annoncions dans notre édition du 29 septembre: l’aménagement foncier rural d’Enghien et de Silly est dans sa phase terminale. Les conseils communaux des deux communes ont donné leur accord de principe afin de finaliser ce projet qui est en cours depuis plus de vingt ans.

Dans le cadre de cet aménagement foncier, des travaux doivent être réalisés. Ceux-ci sont donc soumis à enquête publique.

La grosse majorité des interventions se concentre sur le territoire d’Enghien et vise à la création d’aménagements écologiques ainsi qu’au renforcement de la mobilité douce. Il est à noter que quelques travaux sont prévus sur la Marcq et sur la réserve naturelle de Terneppe et la lisière du bois d’Enghien. Ces aménagements visent à redéployer des chapelets de mares et à diversifier les milieux humides de façon à renforcer cet écosystème propice notamment aux tritons crêtés.

Favoriser la mobilité douce et l’usage de l’espace rural

"À travers le plan d’aménagement foncier, le comité d’aménagement Enghien a veillé à adopter des mesures de nature à améliorer la mobilité douce et à favoriser le partage et l’usage de l’espace rural entre tous les utilisateurs", explique Jean-Yves Sturbois, échevin des Travaux.

"Ainsi, 3,6 km de chemins étroits empierrés seront créés. La localisation de ces tronçons a été réfléchie en fonction des chemins existants, afin de créer des boucles de promenade dans le périmètre d’aménagement foncier. Ces chemins viennent ainsi compléter l’itinéraire de 5 km au sein de la réserve de Terneppe et le parcours de 10 km le long du Lintensbecq."

Ces aménagements s’accompagnent de plantations d’espèces de ligneux indigènes. Celles-ci structurent le paysage et permettent le développement du maillage écologique et de la biodiversité.

Plusieurs travaux sont ainsi prévus. La réserve naturelle de Terneppe sera aménagée avec le rétablissement d’une mare existante. Des milieux favorisant les amphibiens et les reptiles seront restaurés. Des méandres, des bras morts seront créés sur la Marcq. Une mare didactique et un circuit d’observation du milieu aquatique surplombant la Marcq verront aussi le jour.

Différentes mares seront créées, dont deux de 19 ares chacune, et baptisées "Les pas du géant" où sera aménagé un observatoire de la faune et de la flore. De nouvelles plantations seront prévues sur tout le périmètre. Des chemins carrossables en empierrement seront créés ou renouvelés.

Les réclamations et observations écrites concernant ce dossier sont à envoyer avant le 18 novembre au collège communal par courrier (avenue Reine Astrid 18b, à 7850 Enghien) ou par mail:urbanisme@enghien-edingen.be