Depuis quelques jours, une pétition en ligne circule au sujet de la présence d'un point d'apport volontaire pour les déchets ménagers sur le parking communal de la rue du Pont, à Deux-Acren (Lessines). Bien qu'ils ne remettent nullement en question son utilité, les signataires considèrent que l'endroit est mal choisi, notamment en raison de la proximité d'un funérarium: "Imaginez un peu l'expérience désagréable que cela doit être pour les personnes endeuillées susceptibles de subir des odeurs néfastes mais aussi le bruit des gens qui déposeront leurs déchets à ce moment là, sans compter les incivilités", déplorent les riverains mécontents.

Par le biais de cette pétition, ces derniers sollicitent la ville de Lessines et l'intercommunale Ipalle pour déplacer ce PAV vers le parking des camomilles où se trouvent déjà des bulles à verre et où les zones d'habitat sont plus éloignées, ce qui en fait un très bon point stratégique. "Nous demandons également que la police installe des caméras de surveillance au niveau de ces PAV pour lutter contre les incivilités afin de rendre la commune plus propre tout en assurant un meilleur respect de l'environnement".

Par ailleurs, les pétitionnaires disent avoir appris de façon impromptue la pose supplémentaire de PAV sur la place dite du jeu de balle (rue du Pont).

"Peu de temps après l'implantation d'un premier PAV, nous sommes plusieurs à avoir constaté des nuisances provoquées par ce seul point de collecte déjà existant. La multiplication en ce lieu de PAV risque d'en faire à terme un dépotoir. Outre que ceux-ci nuisent à l'aspect visuel dans le paysage de notre beau quartier, nous aurons à supporter tous les autres désagréments induits tels que les nuisances sonores et olfactives, les dépôts sauvages, sans oublier la dénaturation de notre espace de vie"

Les opposants insistent encore sur le fait que cette place est un endroit où jouent les enfants, où se tient le marché hebdomadaire, où s'organisent des festivités et où enfin se situe une entreprise de pompes funèbres accueillant des familles qui viennent se recueillir après la disparition d'un être cher.

Du côté d'Ipalle, on confirme bien l'installation prochaine à la rue du Pont d'un 2ème PAV destiné cette-fois aux déchets organiques tout en s'étonnant du bien fondé d'une telle pétition. "A ce jour, aucune plainte ni aucun signalement de dépôts clandestins à cet endroit n'ont été portés à notre connaissance. Nous avons pris soin d'effectuer des vérifications supplémentaires auprès du vidangeur", indique Vincent Van Leynseele, directeur du pôle économie circulaire au sein de l'intercommunale de propreté publique.

Ce dernier insiste sur le fait que les emplacements des PAV sont déterminés en fonction de critères techniques et fonctionnels bien précis et en étroite concertation avec les autorités communales. "La rue du Pont me semble être un choix cohérent en l'absence d'impétrants mais aussi parce qu'il s'agit d'un site avec beaucoup de passage qui offre des facilités de parking. Techniquement parlant, il est toujours possible de délocaliser un PAV mais le coût d'une telle opération serait très élevé", laisse entendre le responsable d'Ipalle.