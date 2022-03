Les naissances et les arrivées se multiplient au sein du parc Pairi Daiza. Orwell et Wilson, deux manchots royaux mâles de respectivement 1 an et 9 mois et 2 ans et 8 mois sont désormais visibles auprès des visiteurs. Ils ont été confiés à Pairi Daiza par le zoo de Wuppertal (Allemagne).

Une espèce rare dans les parcs animaliers

Le manchot royal (Aptenodytes patagonicus) est une espèce d'oiseaux de la famille des Spheniscidae. C'est la deuxième plus grande espèce de manchots après le manchot empereur. Ces oiseaux originaires des îles et archipels sub-antarctiques sont très rares en parcs animaliers. Seulement une vingtaine de parcs animaliers en accueillent en Europe.

Désormais, trois espèces de manchots cohabitent dans la Grotte aux manchots de Pairi Daiza. Les manchots papous, les gorfous sauteurs et les manchots royaux.

En juillet dernier, déjà, Pairi Daiza avaient reçu trois oeufs de gorfous en provenance de Marineland (France). Des œufs qui ont été confiés dans le cadre du programme EEP (programme européen de conservation de l'espèce, coordonné par l'Association européenne des zoos et aquariums). Après avoir percé leur coquille et surveillé par les soigneurs, les trois gorfous ont fait connaissance avec les douze manchots papous (Pygoscelis papua) résidant dans la Grotte aux manchots depuis février 2021.

La famille des manchots ne cessent donc de s'agrandir au sein du parc animalier pour le plus grand plaisir des amateurs de cette espèce.