Un concept qui pourrait bien décoller. Logique, direz-vous, à Chièvres. C’est ce samedi que seront lancés les Apéros Chièvrois, avec une première soirée prévue sur le site du parc Notre-Dame. L’idée a pris forme sous l’impulsion de deux jeunes de la région, Arnaud Dessilly et Nicolas Matloka, qui avaient envie de retisser du lien social après une période de crise sanitaire qui a fortement ralenti les rassemblements festifs.

"Il s’agira d’un apéro extérieur qui se veut convivial, familial et qui aura pour but premier de permettre aux gens de retrouver des contacts sociaux après cette période difficile que nous venons de vivre, confie Arnaud Dessilly, lui-même originaire de Chièvres. L’idée est également de montrer que nos petits villages ne sont pas morts et qu’il y existe encore un esprit convivial et festif. Nous avons choisi d’organiser cet événement dans un écrin de nature qu’est le parc Notre-Dame, un site rempli d’histoire situé au pied des remparts et de la tour de Gavre."

L’entrée est gratuite et la soirée sera animée par la fanfare Les amis réunis de Vaudignies et par le DJ Tofchocotof. "La soirée se déroulera dans une ambiance guinguette avec possibilité de déguster de bons cocktails ou une bière régionale. Il y aura des foodtrucks et des bars à bulles, poursuit Arnaud. Nous avons aussi prévu une scène ouverte pour permettre aux jeunes talents de la région de se faire connaitre"

S’il n’y a pas de restrictions à proprement parler par rapport au Covid, la soirée est néanmoins limitée à 400 personnes pour respecter les mesures en vigueur actuellement. Vous pourrez suivre les préparatifs des organisateurs sur leur page Facebook Les Apéros Chièvrois