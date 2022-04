La Ville d’Ath a communiqué à propos des séances d’information organisées dans le cadre de la première phase de l’opération de développement rural. "580 citoyens ont participé aux séances d’informations et à l’enquête en ligne dont l’objectif était de récolter votre avis sur votre village et l’entité d’Ath"indique la Ville.

Les habitants de chaque village ont eu ainsi l’opportunité de s’exprimer et de mettre en avant les forces et faiblesses de la commune."Des débats, riches et constructifs, sont ressortis 1132 constats qui ont été réceptionnés par les agents de développement de la Fondation Rurale de Wallonie, organisme qui accompagne l’Opération de Développement Rural, et ont été traités avec rigueur."