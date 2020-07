Disparition inquiétante à Ath où une jeune femme de 26 ans, Amélie Bourquin et sa fille Margaux Forton, âgée de 8 mois, n’ont plus donné signe de vie depuis bientôt 24h. Le site Internet de la police fédérale indique que la maman a quitté l’hôpital Epicura (rue Maria Thomée) dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h du matin, accompagnée de son bébé. Depuis lors, on est sans nouvelle de la mère et de l’enfant.

Amélie Bourquin mesure 1,65m et est de corpulence moyenne. Elle a les cheveux de couleur acajou. Elle était vêtue d’un pull à capuche vert avec de paillettes, d’un jean bleu foncé et avait aux pieds des baskets noires de la marque Converse.

La petite Margaux se trouvait dans une poussette couverte d’une couette rose. Elle porte un plâtre rose à la jambe droite. Tout renseignement utile ou témoignage permettant d’aider les enquêteurs dans leurs recherches peut être communiqué via le site de la police fédérale (www.police.be) ou par téléphone au numéro gratuit 0800/30300

Anonymat garanti.

