Le projet est porté par Jean-François Masson dont on connaît le sens du perfectionnisme : organiser un hommage aux personnes décédées pendant le confinement lié au Covid, afin d’aider les familles endeuillées par une initiative de compassion, de recueillement et de solidarité. On sait combien le décès d’un être cher a été plus cruel encore durant ces périodes interdisant les rassemblements et les manifestations de réconfort. L’isolement et la solitude régnaient plus que jamais quand survenaient des décès.