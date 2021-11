Le Comité du parti Réformateur a également désigné deux nouveaux conseillers du CPAS parmi ses membres non-élus. Il s'agit d'Adélaïde Windal de Dergneau qui se définit comme telle: " Assistante sociale sur le terrain, c'est avec joie et dynamisme que je souhaite m'engager auprès de la population frasnoise". Et d'Yves Verdonck de Cordes qui se positionne comme suit:" Je me sens prêt à aider les personnes frasnoises dans la nécessité en harmonie avec les autres membres du CPAS".