Lors de la présentation du budget, Ensemble Enghien s’est inquiété de l’absence d’investissements en matière de parking. Le bourgmestre rassure.

Si le conseiller d’opposition Marc Vanderstichelen (Ensemble Enghien) était confiant vis-à-vis du budget communal présenté en déficit, il ne partage pas cet enthousiasme par rapport au budget extraordinaire. “ Notre groupe est plus réticent à ce sujet. Ce qui nous embête, c’est qu’après ce budget, il n’en restera plus que deux dans cette législature. Il y a des projets qui nous tiennent à cœur et qui ne sont pas abordés. Il s’agit d’investissements qui amélioreraient la vie des Enghiennois et c’est notre rôle de le faire remarquer. ” La principale revendication du chef de file humaniste concerne la problématique du parking dans le centre-ville. Une thématique qui, rappelle-t-il, se trouve inscrite dans la déclaration de politique communale.